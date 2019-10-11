В Москве сотрудники МЧС снимают с дерева енота

Московские спасатели в Петровско-Разумовском проезде пытаются снять с вершины дерева енота. Животное сидит на уровне седьмого этажа, что затрудняет возможность его спасения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Местные жители увидели енота, сидящего на дереве, и вызвали спасателей. Вскоре на месте происшествия появилась и хозяйка питомца, которая рассказала, что любимец сбежал несколько дней назад.

— В настоящее время сотрудники ГУ МЧС России по Москве пытаются снять его с дерева, однако испуганный енот забрался на самую макушку дерева и не спускается к людям, — сообщили в ведомстве. Пока что сведений о завершении операции не поступало.

Ещё один случай произошёл 6 октября в Красноярске, где спасатели в течение шести часов пытались снять с вершины дерева енота.