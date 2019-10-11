Глава МИД Украины: РФ в ближайшее время вернёт задержанные в Керчи корабли

В ближайшее время Россия вернёт Украине задержанные в Керченском проливе корабли. Об этом сообщил в интервью радио "Свобода" глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что между Украиной и РФ есть взаимодействие, а процесс возвращения кораблей находится уже на финальном этапе.

Также отмечается, что после определённого этапа переговоров Украина заявила о готовности забрать корабли и интересовалась их местоположением. Украинская сторона подчеркнула, что внимательно проанализирует состояние кораблей, чтобы выявить, остались ли на их корпусах повреждения от выстрелов со стороны российских судов.

Пристайко сообщил, что Украина не признаёт соблюдение Россией решения Военного трибунала ООН по морскому праву в отношении освобождения украинских моряков. По его словам, они должны были быть освобождены сразу же, без обмена на удерживаемых на Украине российских граждан.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них были сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. При взаимной выдаче российской и украинской стороной удерживаемых лиц ВМС Украины наградили освобождённых моряков.