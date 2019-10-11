В Саратове местные жители грозятся устроить самосуд за смерть 9-летней девочки

Жители Саратова грозятся устроить убийце девятилетней Лизы Киселёвой самосуд. Они отказываются расходиться с места, где нашли тело погибшей девочки. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

На кадрах записи видно, что толпа местных жителей призывает расправиться с убийцей. Люди мешают сотрудникам СУ СКР по региону приступить к следственным действиям и привезти подозреваемого на место убийства. Организаторы поисков девочки просят собравшихся успокоиться и разойтись по домам.

В какой-то момент толпа начала раскачивать полицейский автомобиль, думая, что подозреваемый находится в нём. Одному из местных жителей даже удалось пробраться внутрь, однако оказалось, что салон пуст.

Ранее сообщалось, что пропавшую девятилетнюю Лизу Киселёву нашли мёртвой в одном из гаражей Саратова. 9 октября она рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Девочку искали более тысячи горожан.