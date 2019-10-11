Министерство обороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Латвии

Опубликованы газетные вырезки, свидетельства зверств фашистов на оккупированных территориях, политдонесения и наградные листы.

Минобороны РФ рассекретило архивные документы в связи с 75-летней годовщиной освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, об этом сообщается на сайте ведомства.

— К 75-й годовщине освобождения Риги — столицы Латвии — от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел "Огни свободной Риги" с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, — говорится в сообщении.

Опубликованы план Рижской наступательной операции, газетные вырезки о героическом освобождении столицы Латвии, наградные листы, политдонесения, свидетельства о зверствах врага на оккупированных территориях.

Освобождение Риги завершилось 13 октября 1944 года. В операции по освобождению Прибалтики участвовало несколько фронтов: три Прибалтийских, 3-й Белорусский, Ленинградский, а также Балтийский флот. В Москве в памятную дату в честь 75-й годовщины пройдёт торжественный салют в парке Победы.