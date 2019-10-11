Зеленский назвал себя хорошим президентом

Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя хорошим президентом, об этом он заявил в ходе пресс-конференции с журналистами.
Политику задали вопрос о том, что важнее, быть хорошим семьянином или главой государства, на что он ответил, что сделал свой выбор и является хорошим президентом.
Ранее Зеленский жаловался, что у него остаётся мало времени на супругу и детей.
Пресс-конференция, на которой лидер Незалежной ответил на все вопросы журналистов, побила все рекорды по длительности, продолжаясь более 10 часов. Президенту даже пришлось сделать уколы для поддержания работы голосовых связок.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram