Зеленский назвал себя хорошим президентом

Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя хорошим президентом, об этом он заявил в ходе пресс-конференции с журналистами.

Политику задали вопрос о том, что важнее, быть хорошим семьянином или главой государства, на что он ответил, что сделал свой выбор и является хорошим президентом.

Ранее Зеленский жаловался, что у него остаётся мало времени на супругу и детей.

Пресс-конференция, на которой лидер Незалежной ответил на все вопросы журналистов, побила все рекорды по длительности, продолжаясь более 10 часов. Президенту даже пришлось сделать уколы для поддержания работы голосовых связок.