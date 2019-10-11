Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове вывели из гаражей в маске

В Саратове подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой вывели в маске из гаражей, где нашли тело девочки. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

На кадрах записи видно, как правоохранители щитами пытаются удержать толпу местных жителей, грозящих расправой подозреваемому. Многие из них держат в руках палки. Сейчас в этот район стянуты дополнительные силы полиции.

К месту, где может находиться убийца ребёнка, съезжаются люди со всего города. На ближайших улицах автомобили стоят в пробках.

Ранее сообщалось, что пропавшую девятилетнюю Лизу Киселёву нашли мёртвой в одном из гаражей Саратова. 9 октября она рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Девочку искало более тысячи горожан.