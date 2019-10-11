Зеленский не исключает выход из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

— Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать "формулу Штайнмайера", то нам придётся выходить из минского процесса. Это автоматически произойдёт, — сообщил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что если украинскую сторону обвинят в нарушении подписанных соглашений, то ей придётся иметь дело с Россией.

Ранее Зеленский высказался против силового урегулирования ситуации в Донбассе и сказал, что в этом отношении у него "есть план "Б". Он также отметил, что пока не планирует проводить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, однако понимает, что это нужно сделать для разрешения конфликта в Донбассе.