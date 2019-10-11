В Саратове толпа требует открыть машину с подозреваемым в убийстве девочки

В Саратове местные жители требуют открыть автомобиль, где может находиться подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. В настоящее время на место, где собралась толпа, приехал отряд ОМОНа.

На кадрах видео, записанного в районе гаражей, где нашли тело ребёнка, слышно, как люди скандируют: "Открывай!" в адрес полицейских.

По данным ИА "Версия-Саратов", в настоящее время местные жители пытаются вскрыть опечатанные полицией гаражи в поисках места преступления. Толпа требует выдать им убийцу, а полиция в свою очередь просит не провоцировать задержания, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве девочки вывели из гаражей в маске.

Пропавшую девятилетнюю Лизу Киселёву нашли мёртвой в одном из гаражей Саратова. 9 октября она рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Девочку искало более тысячи горожан.