В Саратове толпа требует открыть машину с подозреваемым в убийстве девочки

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В Саратове местные жители требуют открыть автомобиль, где может находиться подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. В настоящее время на место, где собралась толпа, приехал отряд ОМОНа.

На кадрах видео, записанного в районе гаражей, где нашли тело ребёнка, слышно, как люди скандируют: "Открывай!" в адрес полицейских.

<p>Опечатанный гараж на месте, где найдено тело Лизы Киселёвой. Фото © ИА &#34;<a href="https://nversia.ru/news/v-garazhah-gde-obnaruzhen-trup-9-letney-elizavety-kiselevoy-sobralsya-stihiynyy-miting-lyudi-trebuyut-vydat-im-ubiycu/" target="_blank">Версия-Саратов</a>&#34;</p>

По данным ИА "Версия-Саратов", в настоящее время местные жители пытаются вскрыть опечатанные полицией гаражи в поисках места преступления. Толпа требует выдать им убийцу, а полиция в свою очередь просит не провоцировать задержания, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве девочки вывели из гаражей в маске.

Пропавшую девятилетнюю Лизу Киселёву нашли мёртвой в одном из гаражей Саратова. 9 октября она рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Девочку искало более тысячи горожан.

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