СМИ: Обвиняемый в убийстве 22 человек житель Техаса заявил о своей невиновности

Окружной прокурор, тем не менее, заявил о своём намерении добиваться приговора о смертной казни.

Патрик Крузиус, обвиняемый в убийстве 22 человек в городе Эль-Пасо (штат Техас), в четверг заявил о том, что он невиновен. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Заседание было кратким, после заявления подсудимого окружной прокурор Джейми Эспарза заявил о своём намерении добиваться приговора о смертной казни.

При задержании техасский стрелок заявил, что именно он открыл огонь, его целью были мексиканцы. Убийство было совершено при отягчающих обстоятельствах. Если мужчина будет признан виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. Сейчас число его жертв составляет 22 человека.