Бузова ответила на резкую критику со стороны пользователей Сети

Ольга Бузова ответила на каверзные и провокационные вопросы от читателей журнала StarHit. Среди вопросов попадалась в том числе и открытая критика музыки инста-дивы.

Например, один из пользователей спросил певицу, когда та перестанет петь, потому что у него "кровь из ушей уже".

— То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя, — спокойно ответила Бузова.

Одна из поклонниц певицы также спросила, правда ли, что Бузова собирается уходить со сцены. Инста-дива подтвердила эту информацию, однако подчеркнула, что она всего лишь прощается с программой "Под звуки поцелуев", но не со слушателями и зрителями.

Были у пользователей и весьма странные вопросы. Например, какую колбасу любит певица или когда она планирует баллотироваться в президенты России. Бузова ответила на всё спокойно и честно: колбасу любит копчёную и докторскую, в президенты пока идти не собирается.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов очень резко отозвался об Ольге Бузовой и выразил надежду, что та сможет начать жизнь с чистого листа.