СМИ: МВД разрабатывает систему для проверки лишённых прав водителей такси

Пока само техническое решение отсутствует, но его создание признано целесообразным.

МВД разрабатывает систему, позволяющую распознавать лишённых прав водителей, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, таким механизмом смогут воспользоваться агрегаторы такси и каршеринга. Проверки станут массовым явлением. В настоящее время можно получить данные о водительском удостоверении из базы МВД, но для отслеживания лишённых прав автомобилистов придётся ежедневно вручную загружать сотни тысяч данных, что физически невозможно.

Отмечается, что само техническое решение для проведения автоматизированных проверок пока отсутствует, но его создание сочли целесообразным. Такси и каршеринг могут обязать проводить такие ревизии, подчеркнули в МВД.

Также в издании рассказали, что 60% водителей таксопарков — приезжие из стран ближнего зарубежья, они покупают права, поэтому проверки просто необходимы.

Ранее крупнейшие столичные агрегаторы предложили ужесточить процедуру трудоустройства и проверять автомобилистов по государственным базам.