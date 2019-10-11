Глава МИД ЛНР: Откладывание разведения войск ставит под угрозу саммит "четвёрки"

Если разведение войск в Донбассе не произойдёт 11 октября, то этот вопрос отложат до 15 октября, когда в Минске пройдёт заседание контактной группы. Дальнейшее откладывание разведения сил ставит под угрозу проведение саммита "нормандской четвёрки". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу МИД ЛНР Владислава Дейнего.

— Если Украина 11 октября окажется не готова выполнять свои обязательства, мы уже потребуем ответа на встрече контактной группы в Минске, — заявил Дейнего.

Газета со ссылкой на источник, приближённый к переговорным процессам, пишет, что в вопросе разведения войск украинская сторона намерена довести дело до конца. По его словам, Киев заинтересован в проведении саммита "четвёрки".

Откладывание сроков разведения сил и средств может быть связано с повышением активности добровольческих подразделений на границе с Донбассом. Ранее около участка разведения сил в районе Петровского прошло столкновение между украинскими военными.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. В ЛНР в свою очередь в этом обвинили Украину.