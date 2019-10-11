В Нидерландах прокомментировали намерение сменить название и имидж страны

Власти, представляя нововведение миру, хотят подчеркнуть недвусмысленность трактовки образа страны.

Отказ Нидерландов от наименования "Голландия" обусловлен желанием избежать "двусмысленных" ассоциаций со страной, а именно одноимённой провинцией и её крупнейшим городом — Амстердамом. Такой ребрендинг также позволит унифицировать название для развития туризма и экспорта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Нидерландов.

— Нидерланды в качестве официального названия нашей страны будет предпочтительным образом использоваться в качестве базисного наименования. Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну, — заявили в МИДе.

Представитель ведомства также сослался на доклад "Команда Нидерланды", который подчёркивает необходимость более целостного национального брендинга.

По его словам, новый имидж уже одобрен в правительстве и многих частных организациях, включая представителей ключевых секторов и федерации работодателей. При этом власти, представляя нововведение миру, хотят подчеркнуть недвусмысленность трактовки образа страны.

— Отправной точкой здесь является прагматичный подход, при котором возможно использование наименования в различных областях. Например, для продвижения экспорта, туризма, спорта, национальной культуры, норм и ценностей, — пояснил представитель МИДа.

Ранее сообщалось, что Нидерланды хотят отказаться от второго названия страны, так как оно ассоциируется с "кварталом красных фонарей" и наркотиками. Новое название будет представлено на грядущих международных мероприятиях: песенных конкурсах, футбольных матчах и спортивных соревнованиях.