Депортация россиянок из Пакистана приостановлена из-за убийства надзирательницы

Россиянок, которых должны были депортировать из Пакистана, задержат в стране из-за совершённого ими убийства надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело, пишет местная газета Dawn со ссылкой на начальника тюрьмы.

Три гражданки России, задержанные в 2018 году за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы с восемью малолетними детьми, ожидали депортации на родину в тюрьме. Процедура была практически завершена.

Теперь их нельзя депортировать, поскольку против женщин заведено уголовное дело.

В четверг, 10 октября, три россиянки убили надзирательницу в центральной тюрьме Гадани в пакистанской провинции Белуджистан.