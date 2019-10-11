Запуск ракеты "Союз-2" могут отложить почти на три недели

Первый запуск ракеты-носителя "Союз-2" с экипажем Международной космической станции могут перенести с 20 марта на 9 апреля 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Причину переноса даты старта, однако, не сообщили. Официально "Роскосмос" отказался комментировать эту информацию агентству.

Экипаж "Союза МС-16" составляют российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

В конце сентября произошёл последний, 70-й, запуск ракет типа "Союз-ФГ" с украинской "начинкой". Со следующего года все пуски пилотируемых кораблей будут выполняться на ракетах "Союз-2.1а", которые не имеют зарубежных комплектующих.