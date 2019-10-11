Тележурналист ранен в голову в Эквадоре – видео

Представителя СМИ ударили камнем, когда съемочная группа попыталась покинуть площадку, где собрались протестующие.

Ведущий эквадорского телеканала Teleamazonas Фредди Паредес получил тяжёлую травму головы, на него напал один из протестующих в Кито, когда съёмочная группа пыталась уйти с площадки, где находился штаб протеста индийского движения, сообщает журнал El Universo.

На съёмочную группу Teleamazonas напали после того, как они решили уйти, несмотря на заявление о том, что журналисты находились там по собственной воле, отмечает издание. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу.

Конфедерация индейских национальностей Эквадора CONAIE осудила нападение.

La CONAIE RECHAZA la agresión al periodista @fparedes_, y aclaramos que esto sucedió en exteriores, luego de que la guardia indígena lo resguardara para precautelar su integridad física y asegurar su salida.

Estos hechos de violencia NO son motivados por nuestras bases. pic.twitter.com/64dmpmOzDd — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) 10 октября 2019 г.

— CONAIE осуждает нападение на журналиста Паредеса. Уточняем, что это произошло уже на улице, в то время как наши охранники обеспечивали их физическую безопасность внутри и возможность выхода, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в здании Дома культуры, где собрались протестующие индейцы, насильно удерживали более двух десятков журналистов и заставляли их вести прямую трансляцию.

В начале октября в Эквадоре начались протесты против мер жёсткой экономии, которые ввело правительство. Президент страны на прошлой неделе подписал закон, отменяющий субсидии на топливо. Из-за этого цены в магазинах взлетели на 120%. Студенты, транспортные профсоюзы и коренные народы Эквадора выступили против принятых решений.