Тележурналист ранен в голову в Эквадоре – видео

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Представителя СМИ ударили камнем, когда съемочная группа попыталась покинуть площадку, где собрались протестующие.

Ведущий эквадорского телеканала Teleamazonas Фредди Паредес получил тяжёлую травму головы, на него напал один из протестующих в Кито, когда съёмочная группа пыталась уйти с площадки, где находился штаб протеста индийского движения, сообщает журнал El Universo.

На съёмочную группу Teleamazonas напали после того, как они решили уйти, несмотря на заявление о том, что журналисты находились там по собственной воле, отмечает издание. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу.

Конфедерация индейских национальностей Эквадора CONAIE осудила нападение.

CONAIE осуждает нападение на журналиста Паредеса. Уточняем, что это произошло уже на улице, в то время как наши охранники обеспечивали их физическую безопасность внутри и возможность выхода, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в здании Дома культуры, где собрались протестующие индейцы, насильно удерживали более двух десятков журналистов и заставляли их вести прямую трансляцию.

В начале октября в Эквадоре начались протесты против мер жёсткой экономии, которые ввело правительство. Президент страны на прошлой неделе подписал закон, отменяющий субсидии на топливо. Из-за этого цены в магазинах взлетели на 120%. Студенты, транспортные профсоюзы и коренные народы Эквадора выступили против принятых решений.

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