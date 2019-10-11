СМИ: Российских водителей обяжут проходить тест на хронический алкоголизм

Кандидатов в водители будут проверять на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, определяющий наличие хронической зависимости.

Желающих получить водительские права или вернуть их обяжут сдавать анализы на хронический алкоголизм. Если его обнаружат, то кандидат в водители будет отправлен на лечение в наркодиспансер. О такой законодательной инициативе пишет "Коммерсант".

Как уточняет издание, приказ уже утверждён Минздравом и в настоящее время находится на регистрации в Минюсте.

Водителей также обяжут сдать анализ мочи на употребление наркотиков. Если экспресс-тест выявит наличие в организме следов психотропных веществ, то водителю нужно будет пройти подтверждающий тест в лаборатории.

В свою очередь, в ходе анализа на алкоголизм кровь кандидатов в водители будут проверять на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, определяющий наличие хронической зависимости.

— Зачастую такие лица, не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность. Подобные ситуации могут возникать при получении удостоверений кандидатами в водители, — объяснили ужесточение правил медицинского освидетельствования в Госавтоинспекции.

Однако в приказе не уточняется, какие санкции за собой повлечёт выявление наркотических веществ в крови. С одной стороны, таким кандидатам могут просто не дать справку, дающую разрешение управлять автомобилем. А с другой стороны, результаты анализов могут передать в соответствующие органы, и в таком случае за употребление наркотиков по ст. 6.9 КоАП грозит до 15 суток заключения под стражу.

При том факте, что эти анализы войдут в список обязательных, цена на них поднимется на несколько тысяч рублей. К тому же появится больше предложений на рынке поддельных медицинских документов.

По данным ГИБДД России, за шесть месяцев 2019 года было выявлено более 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в ГИБДД рассказали, в каких случаях не назначаются штрафы, зафиксированные дорожными камерами.