Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора Линдси Грэма

В августе они позвонили политику от лица министра обороны Турции и побеседовали с ним относительно ситуации в Сирии.

Аппарат сенатора Линдси Грэма подтвердил, что политик был разыгран российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Об этом в четверг, 10 октября, сообщила американская телекомпания NBC.

— Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его, — рассказал изданию представитель законодателя Кевин Бишоп.

Когда в августе авторы розыгрыша позвонили Грэму, тот был уверен, что беседует с главой минобороны Турции Хулуси Акаром. Тогда сенатор, сейчас высказывающийся за введение санкций против Анкары, имел противоположную позицию и называл "крупной проблемой" Рабочую партию Курдистана.

В августе Вован и Лексус разыграли сенатора штата Юта, а в апреле побеседовали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном от имени Владимира Зеленского.