В Великобритании мужчина съел горячий рыбный пирог и умер

Англичанин обжёг гортань горячим рыбным пирогом на свадьбе и скончался. Об этом пишет Daily Star.

Как сообщает издание, 51-летний житель города Чорли, графство Ланкашир, уже собирался уходить с вечеринки, когда ему предложили попробовать пирог с рыбой, приготовленный одним из шеф-поваров. Пирог оказался очень горячим и сильно обжёг Даррену Хики гортань. За несколько часов ожог вызвал сильнейшее воспаление, из-за которого мужчина стал задыхаться.

Однако врач не стал его госпитализировать и прописал ему парацетамол, отправив домой с рекомендацией вернуться, если боли усилятся.

По приезде домой мужчина отправился в свою комнату отдохнуть. Его сосед услышал, как Хики кашляет и задыхается у себя в комнате от отёка гортани, и вызвал ему скорую.

Врачи оказали Хики экстренную помощь на месте и доставили его в больницу. Но спасти больного не удалось — на следующий день медики констатировали смерть мужчины.

Отмечают, что такое случается очень редко. Так сильно обжечь гортань пищей очень сложно — как правило, подобные ожоги в основном получают, вдохнув горячий воздух при пожаре.