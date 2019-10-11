СМИ: Три человека погибли и двое ранены при обрушении моста в Китае

В восточной провинции Цзянсу обрушился эстакадный мост, как минимум три человека погибли, ещё двое получили ранения, сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошёл в четверг, 10 октября, на участке скоростной трассы в районе города Уси.
Под мостом было припарковано три автомобиля, в двух из них во время обрушения погибли три человека.
Во время происшествия по мосту двигалось пять машин, три легковые и два грузовика, два человека получили ранения. По предварительной информации, обрушение конструкции было вызвано перегрузкой.
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