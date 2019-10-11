В Москве задержана организатор преступной группы, выведшая зарубеж 1 млрд рублей

В Москве задержана предполагаемая организатор преступной группировки, которая за три года вывела из России за границу более миллиарда рублей в иностранной валюте по поддельным документам. Об этом в официальном обращении заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, — рассказала Волк.

Она также добавила, что по предварительным данным, на такие счета за период с 2015 по 2018 год выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Как сообщила Волк, в ходе расследования оперативники провели более 20 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в ходе которых было изъято 23 миллиона рублей, более 200 штампов и печатей несуществующих организаций, компьютеры, с помощью которых подделывали документы, а также порядка ста электронных ключей от системы "Банк-Клиент".

В настоящее время предполагаемая организатор преступной группы задержана. В ходе предварительного расследования для неё выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.