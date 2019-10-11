Адвокаты экс-короля Малайзии назвали ложной статью о беременности экс-супруги

От имени султана они потребовали не вмешиваться в частную жизнь их клиента. Известная пара никак не может договориться из-за условий при разводе.

Адвокаты экс-короля Малайзии опровергли заявления его бывшей жены, "Мисс Москвы" Оксаны Воеводиной, опубликованные в Daily Mail, о том, что султан Келантана Мухаммад V бросил её на четвёртом месяце беременности.

— Статья издания Daily Mail является ложной, содержащиеся там сведения фальшивые.От имени султана мы также потребовали уважать и не вмешиваться в частую жизнь, — заявил правозащитник Ко Тьен Хуа. Он подтвердил, что брак был расторгнут в Сингапуре 22 июня.

С середины лета известная пара всё никак не может договориться из-за условий при разводе. По словам приближённых султана Келантана, 27-летняя модель выдвинула слишком суровые требования, которые выполнить будет не по силам даже бывшему монарху.

Адвокаты экс-короля отметили, что бывший муж подарил ей дорогой автомобиль, драгоценности Cartier, он также оплачивает её проживание и даёт значительную сумму денег. Однако Воеводина утверждает, что ей пришлось продать за $245 тыс. обручальное кольцо, чтобы самостоятельно оплатить пребывание и тяжелые роды в одной из больниц Швейцарии.