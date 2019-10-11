В Казахстане полиция подозревает членов "Свидетелей Иеговы" в педофилии

Полицейские Алма-Аты проверяют информацию о возможной причастности членов религиозной организации "Свидетели Иеговы"* к преступлениям, связанным с педофилией. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Следственные мероприятия уже прошли в служебных помещениях организации, а также по месту жительства некоторых её членов.

— Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста, — говорится в сообщении.

Основанием для проведения следственных мероприятий стали материалы досудебных расследований, которые были начаты по заявлениям некоторых граждан.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.