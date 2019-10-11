В Москве потеплеет, однако дожди никуда не денутся

В пятницу, 11 октября, в Москве потеплеет до 12 градусов в дневные часы. При этом погода ожидается облачная и дождливая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночные часы столбики термометров в столице поднимутся до плюс семи градусов. Местами ожидается небольшой дождь.

В области синоптики прогнозируют 8–13 градусов тепла в дневные часы и до четырёх градусов в ночные.

Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.