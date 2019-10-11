В ДТП в Казахстане погибло четыре человека

В Карагандинской области Казахстана четыре человека погибли и один доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести,полученными в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

По данным ведомства, авария произошла на трассе между городами Темиртау и Караганда.

По предварительным данным, тридцатилетний водитель BMW не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.

В результате аварии 21-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, водитель и ещё один пассажир скончались уже в больнице, а ещё один 21-летний пассажир находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

По факту происшествия ведётся расследование.