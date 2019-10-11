В Турции заявили о 277 уничтоженных террористах в Сирии

Вооружённые силы Турции ликвидировали уже 277 террористов в ходе операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

Напомним, накануне вечером сообщалось о 174 убитых участниках курдских военных формирований. Наземная операция турецких сил началась девятого октября. Армия страны уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну — и пересекла границу к северу от Евфрата.