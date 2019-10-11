В Саратове в результате ДТП с машиной скорой помощи пострадало три человека

В Саратове три человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу саратовской ГИБДД.

Дорожный инцидент произошёл около 7:30 утра 11 октября. "Газель" скорой помощи столкнулась с "нивой" и опрокинулась на бок.

По предварительным данным, пострадали 66-летний водитель скорой и 64-летняя пассажирка. Сейчас они госпитализированы. Пострадала также 47-летняя пассажирка легкового автомобиля. Сообщается, что скорая помощь отвозила в больницу пациентов.