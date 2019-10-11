Следователи из Москвы займутся расследованием убийства школьницы в Саратове

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Фото © VK / СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов криминалистов из центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК на контроль в центральном аппарате, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее появилась информация, что тело девятилетней школьницы было найдено в районе гаражей в Саратове. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. К месту преступления начали массово стягиваться местные жители, которые попытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей.

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