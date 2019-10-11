Минобороны Турции сообщило о первом погибшем военном в ходе операции в Сирии

112

Фото © Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Первый турецкий военнослужащий погиб во время операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Хулуси Акар.

Наш боевой товарищ погиб 10 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов, — цитирует министра пресс-служба ведомства.

В пресс-службе также сообщили, что операция продолжается и пока проходит в соответствии с намеченным планом.

Ранее в Турции сообщили об уничтожении 277 террористов на территории Сирии. Наземная операция турецких сил началась девятого октября.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×