Минобороны Турции сообщило о первом погибшем военном в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб во время операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Хулуси Акар.

— Наш боевой товарищ погиб 10 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов, — цитирует министра пресс-служба ведомства.

В пресс-службе также сообщили, что операция продолжается и пока проходит в соответствии с намеченным планом.

Ранее в Турции сообщили об уничтожении 277 террористов на территории Сирии. Наземная операция турецких сил началась девятого октября.