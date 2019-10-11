В Братске 27 человек отравились шаурмой

Сообщается, что более 20 человек госпитализировали. Также известно, что среди пострадавших есть дети.

Количество отравившихся шаурмой в кафе Братска увеличилось до 27 человек. Такими данными поделились представители регионального Министерства здравоохранения.

При этом госпитализация потребовалась 21 пострадавшему.

— По состоянию на 12:00 (07:00 мск) пятницы число обратившихся за медицинской помощью оставляет 27, из них девять детей. Госпитализирован 21 человек, в том числе девять детей. Все находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, — цитирует сообщение собеседника ТАСС.

Сотрудники Роспотребнадзора приостановили деятельность заведения, наложили арест на продукцию и проводят эпидемиологическое расследование. Проверка выявила ряд серьёзных нарушений, среди которых наличие испорченных продуктов, отсутствие документации, свидетельствующей о безопасности продукции. Также нет технологической документации и программы производственного контроля.

Как уточняет пресс-служба регионального управления СК, первые сообщения об отравлении начали поступать 7 октября. В этот день за медицинской помощью после посещения закусочной на улице Кирова в Братске обратились 12 человек. Ведомство проводит проверку по факту массового отравления.