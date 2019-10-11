Грабители в масках и с оружием напали на букмекерскую контору в Москве

В Москве двое неизвестных ограбили букмекерскую контору на западе столицы на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления МВД РФ.

— Вошли (в помещение букмекерской конторы. — Прим. Лайфа) двое неизвестных в масках, угрожая неустановленным огнестрельным оружием, похитили из кассы более одного миллиона рублей, а затем скрылись, — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый в особо крупном размере".