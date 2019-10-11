"Роскачество" рассказало об обмане с пивными напитками: Пива там нет

Торговые производители маскируют под эту категорию свои слабоалкогольные коктейли.

Проверка "Роскачества" выявила обман с пивными напитками, под видом которых продают слабоалкогольные коктейли. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как уточняется, специалисты выбрали семь недорогих марок пивных напитков и провели испытания по 27 показателям качества и безопасности.

— Результаты применённых экспериментальных методик показали, что напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%), — отметили в заявлении.

Эксперты объяснили, что в соответствии с действующим законодательством при приготовлении пивных напитков должны быть соблюдены определённые нормы. В состав должны входить пивное сусло (не менее 40%), вода с добавлением или без зернопродуктов, сахаросодержащие продукты, хмель или хмелепродукты, плодовое или какое-либо другое сырьё, ароматические и вкусовые добавки без добавления этилового спирта.

Однако во всех проверенных марках присутствуют те или иные нарушения. Так, в одном из образцов обнаружили нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другая марка не соответствовала требованиям по концентрации бензойной кислоты, третий напиток был крепче, чем положено (7,7% при разрешённом показателе 7%). Похожие нарушения присутствовали и в других марках, участвовавших в исследовании.

В "Роскачестве" отметили, что ни один из образцов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям. Так, с реальностью не совпадали заявленные на этикетке вкусовые качества продукта, также на упаковке не указывали информацию о производителе.

При этом представители марок, не прошедшие проверку, либо отказывались от своей продукции, либо избегали контакта с сотрудниками "Роскачества". Магазины к специалистам прислушались и изъяли из продажи некачественные продукты.

По итогам проведённой проверки эксперты пришли к выводу, что существующая классификация пивных напитков вводит потребителей в заблуждение относительно их состава и вкусовых свойств. Также они предупредили о вероятности "легальной фальсификации" пивных напитков.

К слову, были исследованы такие напитки, как:

напиток пивной Mr. Twister со вкусом лимона;

пивной напиток нефильтрованный осветлённый "Белый виноградный день";

пивной напиток "Коктейль Блейзер".

Ранее эксперты "Роскачества" рассказали, какую опасность несут винные напитки.