Путин обсудил с президентом Туркмении поставки автомобилей Aurus

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Президент РФ Владимир Путин встретился в Ашхабаде с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки автомобилей Aurus.

Мы сделали заявки на автомобиль "Аурус-седан". Первую партию хотели бы закупить, — заявил Бердымухамедов.

Лидер России поблагодарил главу Туркмении за добрые слова в адрес автомобиля. Путин добавил, что ему приятно, что Бердымухамедову понравились "аурусы".

Кроме того, в начале встречи они обсудили отношения Москвы и Ашхабада. Президент РФ отметил, что за первые семь месяцев текущего года товарооборот между странами увеличился более чем на 62%.

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