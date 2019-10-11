Трамп посетовал, что лишился всех друзей, когда стал президентом

235

Фото © Flickr / Karl-Ludwig Poggemann

По мнению главы государства, люди испытывают большое уважение к его должности, поэтому не могут просто обратиться к нему по имени.

Президент США Дональд Трамп в шутку пожаловался, что потерял всех друзей, когда возглавил страну.

Американский лидер рассказал, что недавно разговаривал со своим старым приятелем.

— Он сказал: "Президент". Я ответил: "Зови меня Дональдом, ты звал меня Дональдом в течение 35 лет"... Я потерял всех своих друзей, потому что они боятся со мной говорить, — пожаловался Трамп на выступлении перед сторонниками в Миннесоте.

По мнению главы государства, люди испытывают большое уважение к должности президента, поэтому не могут просто обратиться к нему по имени. Тем не менее после того, как Трамп признался, что хотел бы, чтобы его называли Дональдом, толпа начала скандировать его имя.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×