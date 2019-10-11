В России появится приложение о качестве продуктов

Эксперты считают, что рекомендации помогут изменить негативные тенденции по ожирению и будут способствовать формированию здорового поколения.

Роспотребнадзор планирует разработать приложение, которое поможет россиянам рассчитать правильный рацион, просчитать калории и узнать о качестве продуктов. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ближайшем будущем сотрудники ведомства займутся созданием информационного ресурса на базе действующего сайта. На нём можно будет ознакомиться с информацией о качественной и, наоборот, некачественной продукции.

— Также будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории, — отметила Попова.

Таким образом в России надеются сформировать мотивирующую среду для соблюдения принципов здорового питания.

11 октября по инициативе ВОЗ отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. В большинстве стран Европы от этого недуга страдает 15–25% взрослых, при этом растёт число детей и подростков с лишним весом. В России ожирение — у более половины граждан старше 30 лет.