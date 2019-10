В Екатеринбурге отменили концерт британской рок-группы Smokie из-за ЧП с Ан-12

Теперь исполнители хитов What Can I Do и Living Next Door to Alice приедут только в следующем году.

Британская рок-группа Smokie не смогла прилететь в Екатеринбург из-за аварийной посадки военно-транспортного Ан-12 в аэропорту Кольцово. В связи с этим концерт, намеченный на вечер 10 октября, был отменён. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную киноконцертного театра "Космос". — Музыканты не смогли прилететь из-за происшествия в аэропорту. Не состоялся концерт. Теперь он будет, скорее всего, уже в следующем году, — цитирует агентство собеседника. При этом все купленные зрителями билеты будут действительны на следующем концерте Smokie в Екатеринбурге. Как уже сообщал Лайф, Ан-12 совершил аварийную посадку в Кольцово без шасси. В итоге самолёт сел на "брюхо". При посадке произошло возгорание, которое быстро потушили. На борту было 17 человек, никто не пострадал.