На Урале ищут серийного душителя пенсионерок, который убивал их поясом от халата

За помощь в установлении личности подозреваемого гарантирована награда в три миллиона рублей.

На Урале ищут подозреваемого в убийстве более 30 пенсионерок. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, неизвестный мужчина убил более 30 пожилых женщин в 2011–2012 годах в Татарстане и на территории Приволжского и Уральского федеральных округов.

Во всех случаях преступления имели одинаковый характер: злоумышленник под видом работника ТСЖ или социальных служб пробирался в квартиру к пенсионеркам и душил их, часто поясом от халата потерпевшей. Всем жертвам было от 75 до 90 лет.

Мотивы преступника так раскрыты и не были, поскольку хищение имущества не было для него приоритетным.

Благодаря показаниям одного из свидетелей удалось установить фоторобот подозреваемого. Он совпадает с данными камеры видеонаблюдения, установленной в доме одной из жертв.

В ходе анализа уголовных дел следователи выделили психолого-криминалистические качества убийцы. По их версии, это мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста (до 175 сантиметров) и худощавого телосложения, при этом он физически развит. Внешность преступника не выразительная. Злоумышленник, вероятно, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей, имеет среднее образование, криминальный опыт. С невысоким социальным статусом и материальным положением.

За информацию о человеке, совершившем эти убийства, объявлено вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.