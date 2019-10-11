В Японии нашли продолжение самого старого в мире романа

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Фото © Flickr / Gary Todd

Все эти годы рукопись хранилась в продолговатом сундуке в кладовой в доме потомков японского феодала.

В доме потомков японского феодала обнаружили рукопись пятой части "Повести о Гэндзи", которую принято считать самым старым романом в мире. Об удивительной находке сообщает The Guardian.

"Повесть о Гэндзи", рассказывающая о судьбе сына императора, была написана в начале XI века. Автором принято считать придворную даму Мурасаки Сикибу. Оригинальный текст до наших дней не дошёл, древнейшую версию записал поэт Тэйка, умерший в 1241 году.

Четыре части (всего их 54. — Прим. Лайфа) считались подтверждёнными копиями Тэйки, однако специалисты доказали, что и обнаруженная рукопись также принадлежит ему. В новой главе рассказывается о встречи Гэндзи с девушкой Мурасаки, которая становится его супругой.

Очень важно, что у исследователей появился доступ к тексту, написанному самим Тэйкой, — заявил профессор Киотского университета Джанко Ямамото. По его словам, представления о содержании этой главы ранее строились на основании более поздних рукописей.

Отмечается, что рукопись все эти годы хранилась в продолговатом сундуке в кладовой в доме потомков бывшего феодала.

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