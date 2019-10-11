Путин утвердил Нацстратегию развития искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, — говорится в указе лидера страны.

В документе поясняется, что правительству дан ряд поручений. До 15 декабря кабмин должен внести изменения в нацпрограмму "Цифровая экономика", разработать и утвердить федеральный проект под названием "Искусственный интеллект"

Кроме того, правительство должно предусмотреть реализацию этой стратегии при формировании в 2020–2030 годах проектов федерального бюджета и ежегодно докладывать об этом президенту.

Цель документа — обеспечить ускоренное развитие ИИ, проведение научных исследований в этой области, повысить доступность информации и вычислительных ресурсов для пользователей и т.д.