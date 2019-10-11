Путин утвердил Нацстратегию развития искусственного интеллекта

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Фото © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, — говорится в указе лидера страны.

В документе поясняется, что правительству дан ряд поручений. До 15 декабря кабмин должен внести изменения в нацпрограмму "Цифровая экономика", разработать и утвердить федеральный проект под названием "Искусственный интеллект"

Кроме того, правительство должно предусмотреть реализацию этой стратегии при формировании в 2020–2030 годах проектов федерального бюджета и ежегодно докладывать об этом президенту.

Цель документа — обеспечить ускоренное развитие ИИ, проведение научных исследований в этой области, повысить доступность информации и вычислительных ресурсов для пользователей и т.д.

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