Минтруд предложил не платить детское пособие родителям, которые много работают

В ведомстве объяснили, что новые изменения направлены на борьбу со злоупотреблением правом на пособия.

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект, согласно которому будут внесены изменения в порядок выплат пособий по уходу за ребёнком.

Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Как сообщили РБК в ведомстве, на выплаты может претендовать только тот, кто осуществляет фактический уход за ребёнком и уделяет ему достаточно времени. Даже если при этом работает неполный рабочий день.

В министерстве объяснили, что новые изменения направлены на борьбу со злоупотреблением правом на пособия. Так, если мать или отец оформлены на неполный рабочий день, но при этом не обеспечивают полноценный уход за ребёнком, то выплаты они получать не должны.