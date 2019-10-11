В Сибири зацвели весенние цветы

Учёные считают, что причиной данного явления являются климатические особенности 2019 года.

На юге Красноярского края учёные зафиксировали редкое явление: в национальном парке "Шушенский бор", несмотря на ночные заморозки и иней, зацвели сразу несколько весенних растений. Об этом сообщается на официальном портале Русского географического общества.

Ветреница, клевер и люцерна посевная изрядно удивили учёных своим цветением в середине октября. Особенно специалисты поразились ветренице лесной (лат. Anemóne sylvéstris), поскольку пик её цветения приходится на середину мая. При этом сотрудники национального парка подчеркнули, что за последние десять лет данных о её вторичном цветении нет.

Что касается других растений, то клевер красный (лат. Trifolium rubens) и люцерна посевная (лат. Medicágo satíva) традиционно зацветают в конце мая и радуют своими красками вплоть да августовского похолодания.

— Цветущий клевер нередко можно встретить и в начале сентября, но в октябре увидеть свежие цветы, покрытые инеем после того, как ночью столбик термометра опустился до минус 5 градусов, в Сибири необычно, — говорится в сообщении РГО.

Также специалисты подчеркнули, что повторное цветение не носит массового характера, то есть зацвели лишь отдельные растения, растущие вблизи водоёмов.

Предполагается, что данное необычное явление напрямую связано с климатическими особенностями текущего года — прохладным и дождливым летом и мягкой затяжной осенью.

Ранее Лайф писал, что аномальное тепло в Алтайском крае спровоцировало повторное цветение деревьев и прервало спячку насекомых.