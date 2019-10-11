Задержанный за убийство 9-летней Лизы в Саратове назвал причину расправы

Преступник расправился с девочкой после её вопроса о гараже, он незаконно завладел этим помещением и испугался, что его рассекретили.

Задержанный за убийство девятилетней Лизы К. в Саратове признался в расправе над ребёнком и рассказал, почему совершил столь страшное преступление. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно словам задержанного, несколько месяцев назад он заприметил старый заброшенный гараж и поменял там замки, чтобы завладеть помещением. 9 октября мимо гаража проходила Лиза и спросила у него, чей тот гараж.

— Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил её убийство, — говорит Петренко.

Сейчас следователи проверяют слова задержанного.

Напомним, ранее стало известно, что тело девятилетней школьницы было найдено в районе гаражей в Саратове. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения.