Задержанный за убийство 9-летней Лизы в Саратове назвал причину расправы

Задержанный за убийство девятилетней Лизы К. в Саратове признался в расправе над ребёнком и рассказал, почему совершил столь страшное преступление. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Согласно словам задержанного, несколько месяцев назад он заприметил старый заброшенный гараж и поменял там замки, чтобы завладеть помещением. 9 октября мимо гаража проходила Лиза и спросила у него, чей тот гараж.
— Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил её убийство, — говорит Петренко.
Сейчас следователи проверяют слова задержанного.
Напомним, ранее стало известно, что тело девятилетней школьницы было найдено в районе гаражей в Саратове. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения.
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