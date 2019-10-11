Путин: В СНГ в честь 75-летия Победы выпустят юбилейную медаль

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

В СНГ выпустят общую юбилейную медаль по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в ходе заседания Совета глав государств СНГ рассказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, всего отчеканено более 300 тысяч памятных наград, они будут направлены в страны Содружества.

Российский лидер также призвал "не допускать пересмотра итогов войны и оправдания нацизма в любых его проявлениях".

Напомним, заседание Совета глав государств СНГ проходит в Туркменистане.

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