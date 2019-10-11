Путин раскрыл, в чём заключался изощрённый план США вокруг выхода из ДРСМД

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Фото © South Korean Defense Ministry via Getty Images

В Кремле считают, что на самом деле опасения Штатов связаны с азиатским направлением.

Американцы вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не из-за России: на самом деле их опасения связаны с азиатским направлением. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании глав стран СНГ в Ашхабаде. По словам российского лидера, наша страна стала частью изощренного плана, придуманного в Вашингтоне, и все обвинения, прозвучавшие нашу сторону, тоже являются частью этого плана.

Он напомнил, что о в 2002 году, выходя из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, США все сделали проще, не придумывая ничего и ни сваливая вину на Россию.

— На этот раз они решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, — указал Путин.

Он добавил, что политика Штатов ставит под угрозу ситуацию с глобальной безопасностью во всем мире, и Россию это серьезно настораживает, особенно в свете возможного размещения американских ракет в азиатском регионе.

— Ясно, кто является целью номер один в данном случае, нас это не радует. Потому что это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории, — отметил он.

Российский лидер вспомнил, что предлогом, под которым США вышли из ДРСМД, являлись обвинения Москвы в нарушении договора. Однако системы, над которыми работали российские разработчики в то время, не предназначены для пусков ракет средней дальности наземного базирования. Это означает, что претензии США были необоснованными.

Хоть бы, не знаю, паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались. Но бог с ними, дело не в этом. Дело в том, что ситуация лучше не стала, — заключил Путин.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.

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