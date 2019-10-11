Путин раскрыл, в чём заключался изощрённый план США вокруг выхода из ДРСМД

В Кремле считают, что на самом деле опасения Штатов связаны с азиатским направлением.

Американцы вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не из-за России: на самом деле их опасения связаны с азиатским направлением. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании глав стран СНГ в Ашхабаде. По словам российского лидера, наша страна стала частью изощренного плана, придуманного в Вашингтоне, и все обвинения, прозвучавшие нашу сторону, тоже являются частью этого плана.

Он напомнил, что о в 2002 году, выходя из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, США все сделали проще, не придумывая ничего и ни сваливая вину на Россию.

— На этот раз они решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, — указал Путин.

Он добавил, что политика Штатов ставит под угрозу ситуацию с глобальной безопасностью во всем мире, и Россию это серьезно настораживает, особенно в свете возможного размещения американских ракет в азиатском регионе.

— Ясно, кто является целью номер один в данном случае, нас это не радует. Потому что это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории, — отметил он.

Российский лидер вспомнил, что предлогом, под которым США вышли из ДРСМД, являлись обвинения Москвы в нарушении договора. Однако системы, над которыми работали российские разработчики в то время, не предназначены для пусков ракет средней дальности наземного базирования. Это означает, что претензии США были необоснованными.

— Хоть бы, не знаю, паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались. Но бог с ними, дело не в этом. Дело в том, что ситуация лучше не стала, — заключил Путин.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.