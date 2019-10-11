Путин: Россия будет работать над РСМД в ответ на действия США

Он добавил, что неопределённость вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) провоцирует гонку вооружений.

США вынуждают Россию работать над созданием своих ракет средней дальности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

— Мы заявили о том, что не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, но мы, конечно, теперь будем над этим работать, раз у американцев они появились, — отметил он.

Российский лидер добавил, что неопределённость вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) провоцирует гонку вооружений.

Он подчеркнул, что, судя по всему, администрация США так и не решила, будет ли продлевать договор, и колеблется, "подталкивая разворачивающуюся гонку вооружений".

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе своей встречи на полях 74-й Генассамблеи ООН обсудили продление СНВ-3.

СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году и заканчивающий своё действие в 2021 году, остаётся единственным договором, который ограничивает вооружение двух стран. Вопрос продления договора до сих пор не решён.