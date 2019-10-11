Данко хотел заработать на криптовалюте, но его обманули на 5 млн рублей

Адвокат артиста сейчас пытается привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.

Певец Данко купил оборудование для криптовалюты на 5 миллионов рублей, но стал жертвой мошенников — оборудование украли, сообщает StarHit.

— Я буквально из кожи вон лезу, чтобы заработать деньги. У меня дети от первого брака, а сейчас новая семья. Я хотел, чтобы всем нам было хорошо. Вложил в проект последние деньги, надеялся на хороший доход. Да на эти пять миллионов можно квартиру купить, — поделился артист.

Его адвокат Александр Бенхин сейчас пытается привлечь мошенников к уголовной ответственности.

— Моему подопечному продали серверы для майнинга биткоинов. Обещали, что те будут приносить неплохой доход. Они действительно поначалу давали прибыль, но потом продавец сказал, что необходимое оборудование украли. Данко лишился пяти миллионов рублей, — рассказал он.

В прошлом месяце произошёл ещё один скандал, связанный с криптовалютой. Бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова арестовали по обвинению в мошенничестве с виртуальными деньгами на 800 тысяч рублей.