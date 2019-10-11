Московские хирурги прооперировали ребёнка, родившегося с тремя ногами

Патологию обнаружили с помощью УЗИ на стадии беременности, но женщина решила рожать.

В Москве врачи Детской городской клинической больницы святого Владимира провели операцию по удалению третьей ноги ребёнку. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

Беременность матери необычного младенца протекала нормально, однако на УЗИ была выявлена проблема развития плода. Несмотря на это, женщина решила рожать, а семья её в этом поддержала. В результате в срок у россиянки на свет появился мальчик с рядом выраженных особенностей: у малыша было три ноги, а также удвоение мочеполовой системы.

— Вероятнее всего, изначально это были близнецы: средняя ножка имела две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата, — пояснили в Департаменте здравоохранения.

В 2018 году в ДГКБ святого Владимира мальчику удалили третью ногу. Мальчику тогда был всего лишь месяц.

— Операцию он перенёс хорошо, восстановился быстро, и они с мамой уехали домой на долгих пять месяцев. Он рос и развивался нормально, играл с игрушками, активно разговаривал на своём детском языке, научился сидеть, — говорится в сообщении.

В феврале 2019 года в том же медицинском учреждении малышу сделали вторую операцию. Урологи решали проблему удвоения мочеполовой системы. А в сентябре малыш перенёс третье хирургическое вмешательство по устранению ещё одного порока.

Ожидается, что через 14 недель маленького пациента ожидает заключительный этап, после чего он сможет жить полноценной жизнью и радовать своих близких.