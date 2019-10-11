Брат экс-возлюбленной убийцы 9-летней Лизы: Моя семья в ужасе

Михаил уже признался в расправе над маленькой жительницей Саратова и назвал причину убийства.

Брат бывшей девушки Михаила Т., который признался в убийстве девятилетней Лизы К. в Саратове, рассказал о преступнике. По словам Анатолия, его семья в ужасе от того, что произошло в их родном городе.

— Сколько я знаю Михаила, я не замечал за ним странностей. Он выпивал после работы, но не пил. Был трудоголиком, помогал моей семье. Последний раз, когда я его видел, это было пару месяцев назад, он сказал, что хочет новую машину купить. Моя семья, все в ужасе от того, что произошло, — рассказывает брат бывшей возлюбленной Михаила.

Анатолий отмечает, что когда Михаил встречался с его сестрой, то никаких плохих поступков за ним не замечал.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Он уже сознался в убийстве девочки.