Лайф публикует видео, на котором отец сестёр Хачатурян хвастается оружием

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором Михаил Хачатурян демонстрирует свой домашний арсенал оружия.

На кадрах видно, как мужчина гордо перебирает оружие и показывает, как с ним нужно управляться.

Ранее мать сестёр Хачатурян рассказала, что в доме покойного Михаила было много огнестрельного оружия, из которого он иногда стрелял прямо в квартире. По её словам, он неоднократно угрожал его применить против домочадцев.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна. Лайф публиковал заключение о состоянии сестёр Хачатурян после убийства отца.