В Москве более 20 человек спасли из загоревшейся 30-этажки — видео

Полностью возгорание было ликвидировано в 11:27. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В Москве спасатели вывели более 20 человек из строящегося 30-этажного дома, где произошёл пожар. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

На первом этаже монолитной новостройки, находящейся на северо-западе столицы, загорелся складируемый пластиковый утеплитель, в результате чего дым поднялся до пятого этажа. Выше находился 21 человек. 12 из них удалось спасти с помощью подъёмного крана, а ещё девять — с помощью аппарата "Феникс".

Полностью возгорание было ликвидировано в 11:27. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.